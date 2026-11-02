Ghaziabad News: दिल्ली जा रहे सपा कार्यकर्ता पुलिस से नोकझोंक के बाद धरने पर बैठे, लगा जाम

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सपा बोली- पुलिस ने दिल्ली जाने से रोका, पुलिस ने बताया सामान्य चेकिंगसपा महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में करीब 60 से 70 गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दिल्ली जाने से रोकने का आरोप लगाया और यूपी गेट पर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल बना रहा। बाद में पुलिस ने काफिले को दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। वहीं, इस मामले में पुलिस ने दिल्ली जाने से रोकने की बात से इन्कार किया है। डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने बताया कि पुलिस की टीम ग्रैप के नियमों के तहत दिल्ली जाने वाले बीएस-4 वाहनों को रोकने के लिए चेकिंग कर रही थी। कुछ वाहनों को सिर्फ सामान्य चेकिंग के लिए रोका गया था। इस पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। काफिले में शामिल किसी भी वाहन को दिल्ली जाने से नहीं रोका गया।जाम से लोग हुए परेशानरविवार को दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए। इसके चलते यूपी गेट पर वाहनों का दबाव बना रहा। वहीं, दिल्ली में बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के चलते यातायात पुलिस का बॉर्डर पर विशेष चेकिंग अभियान भी चल रहा था। हंगामे के बाद यूपी गेट पर हुए धरने से एनएच-9 से उतरकर कौशांबी और दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। इस दौरान वाहनों की कतारें एनएच-9 तक पहुंच गईं। इसका असर आई पर भी पड़ा और वहां भी ट्रैफिक रुकने लगा। सपा कार्यकर्ताओं के जाने के बाद पुलिस को यातायात सामान्य कराने में एक घंटा लग गया।रैली की अनुमति होने के बावजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका और बदसलूकी की। जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, तब कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने दिया गया।-वीरेंद्र यादव, सपा महानगर अध्यक्षबॉर्डर पर सभी वाहनों की जांच की जा रही है। कुछ लोगों को रोककर सामान्य चेकिंग की गई तो वे पुलिस से सवाल-जवाब करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को बाद में समझाकर जाने दिया गया।-ऋजुल, डीसीपी ट्रांस हिंडन