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Ghaziabad News: आवास विकास परिषद की कार्रवाई से समितियां नाराज, विधायक से मिला सहयोग का आश्वासन

Mon, 14 Sep 2026 02:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:17 AM IST
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Societies upset with Housing Development Board's action; receive assurance of support from MLA.
साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई से गाजियाबाद की आवासीय समितियां नाराज हैं। आवासीय समिति वेलफेयर एसोसिएशन ने विधायक संजीव शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। एसोसिएशन ने परिषद पर समितियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
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एसोसिएशन के सचिव जगवीर चौधरी और अन्य सदस्यों ने विधायक संजीव शर्मा से मिलकर विरोध जताया। पदाधिकारियों ने बताया कि आवास विकास परिषद पिछले चार वर्ष से समितियों का उत्पीड़न कर रहा है। इससे लगभग 6000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ विहार की 12 समितियों की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1998 में हुआ था। करीब 19 वर्ष बाद परिषद ने 50 फीसदी भूमि का आवंटन किया। वर्ष 2022 में निर्माण संबंधी दस्तावेज को लेकर कार्रवाई शुरू होने से समस्याएं बढ़ गईं। परिषद से अनुकूल उत्तर न मिलने पर समितियों ने न्यायालय का रुख किया, लेकिन समाधान नहीं मिला। ब्यूरो
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विधायक ने दिया सहयोग का आश्वासन
विधायक संजीव शर्मा ने समिति के सदस्यों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी दिलाया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे कानूनी और लोकतांत्रिक माध्यमों से आवाज उठाती रहेंगी। मुलाकात के दौरान जगवीर चौधरी, महिपाल सिंह, हरिश्चंद्र गोला, विजय सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, विजेंद्र सिंह और अरविंद सक्सेना सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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