Ghaziabad News: तेज रफ्तार ऑटो पलटने से छह सवारी घायल, पुलिस जांच में जुटी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:22 AM IST
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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम को एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार छह सवारी घायल हो गईं। उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना डीएलएफ चौकी क्षेत्र के भोपुरा में हुई। ऑटो तेज रफ्तार में तिराहे पर मुड़ते हुए अनियंत्रित होकर पलट गया। एक युवक का पैर ऑटो के नीचे आने से बुरी तरह जख्मी हो गया। एक अन्य व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोट आई है तो तीसरे के सिर में चोट आई। वहीं, तीन अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि सभी घायलों के नाम व पते का पता लगाया जा रहा है। सभी अपने अलग-अलग निजी अस्पताल में प्राथमिकी उपचार कराकर घर चले गए थे। वहीं, चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है।
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