गाजियाबाद: राज्य कर विभाग के दो सहायक आयुक्त समेत छह कर्मचारी ड्यूटी से गायब, वेतनवृद्धि रोकने के आदेश

मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर राज्य कर विभाग के दो सहायक आयुक्त समेत छह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी की एक वेतनवृद्धि रोकने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

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22 अक्तूबर को इंग्राहम इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान ये कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। इनमें पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त पंकज कुमार सिंह और राहुल कुमार शामिल हैं। वहीं, मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग के अमित कश्यप और अनिल कुमार अनुपस्थित मिले। मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लोक निर्माण विभाग के कुंवर पाल सिंह और अनुज कुमार भी ड्यूटी से गायब थे। जिलाधिकारी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।