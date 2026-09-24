Ghaziabad News: बहन और भांजे पर भूमि हड़पने का आरोप, पांच पर रिपोर्ट दर्ज

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लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में एक महिला ने अपनी बहन, भांजे और तीन अन्य लोगों पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता रेखा देवी का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी 518 वर्ग गज भूमि का बैनामा करा लिया। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़िता रेखा देवी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने और उनकी माता लज्जावती ने छह सितंबर 2007 को ग्राम अगरौला में 518 वर्ग गज भूमि खरीदी थी। 26 सितंबर 2025 को पता चला कि उनकी बहन बीना देवी, भांजे काकू उर्फ गौरव, कोविंद मल्होत्रा, नितिन ठाकुर और रजत राणा ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनकी भूमि हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। आरोपियों ने 21 मई 2001 की एक फर्जी मुख्तार-ए-आम का इस्तेमाल किया। इसके आधार पर 26 सितंबर 2025 को लोनी स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कोविंद मल्होत्रा के पक्ष में अवैध विक्रय विलेख पंजीकृत करा दिया। रेखा देवी के अनुसार, यह दस्तावेज पूरी तरह फर्जी और धोखाधड़ी पूर्ण है। वहीं, एसीपी लोनी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।शिकायत वापस लेने की धमकीरेखा देवी ने तीन मई को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। 12 मई 2026 को ट्रोनिका सिटी थाने में लिखित शिकायत भी दी गई। हालांकि, तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अब आरोपी रेखा देवी और उनके पति पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। उन्हें जान से मारने और संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी भी दी गई है।