Ghaziabad News: सोसायटी के मंदिर के शिवलिंग से नाग चोरी, सीसीटीवी में कैद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:41 AM IST
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साहिबाबाद। थानाक्षेत्र की सेवियर पार्क सोसायटी के मंदिर में घुसकर चोर ने दिन दहाड़े शिवलिंग से तांबे के नाग को चुराकर भाग गया। घटना सोमवार दोपहर की है और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर प्रबंधन ने घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद चोर की तलाश शुरू कर दी है।
सेवियर पार्क सोसायटी के रहने वाले शोभित अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे एक युवक सोसायटी की छह फीट ऊंची रेलिंग फांदकर घुस आया। वह मंदिर की तरफ आया और वहां शिवलिंग के ऊपर लगे तांबे के नाग को लेकर भाग निकला। जब मंदिर के पुजारी ने देखा तो घटना की जानकारी लगी और सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। इसकी वीडियो वायरल कर दी गई है, जिससे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि सोसायटी में लगातार बाहरी लोग घुस रहे हैं, जो चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस मामले की पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। वहीं, एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि आरोपी की शिनाख्त करके जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
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सेवियर पार्क सोसायटी के रहने वाले शोभित अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे एक युवक सोसायटी की छह फीट ऊंची रेलिंग फांदकर घुस आया। वह मंदिर की तरफ आया और वहां शिवलिंग के ऊपर लगे तांबे के नाग को लेकर भाग निकला। जब मंदिर के पुजारी ने देखा तो घटना की जानकारी लगी और सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। इसकी वीडियो वायरल कर दी गई है, जिससे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि सोसायटी में लगातार बाहरी लोग घुस रहे हैं, जो चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस मामले की पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। वहीं, एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि आरोपी की शिनाख्त करके जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
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