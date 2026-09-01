Ghaziabad News: हत्या के प्रयास का आरोपी शारिक गिरफ्तार, तीन अन्य फरार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 AM IST
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लोनी। आर्य नगर कॉलोनी में युवक नदीम को चाकू मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी शारिक को गिरफ्तार किया है। शारिक आर्य नगर का निवासी है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने यह जानकारी दी। इस घटना में शामिल तीन अन्य आरोपी टिल्लू, अमन और शरीफ अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
पूछताछ में शारिक ने बताया कि कुछ दिन पहले नदीम की टिल्लू से कहासुनी हुई थी। इसके बाद टिल्लू और उसके दोस्तों ने नदीम के साथ गाली-गलौज की और टिल्लू ने उसे चाकू मार दिया। घायल नदीम को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नदीम की मां ने चारों आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पूछताछ में शारिक ने बताया कि कुछ दिन पहले नदीम की टिल्लू से कहासुनी हुई थी। इसके बाद टिल्लू और उसके दोस्तों ने नदीम के साथ गाली-गलौज की और टिल्लू ने उसे चाकू मार दिया। घायल नदीम को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नदीम की मां ने चारों आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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