Ghaziabad News: शादी समारोह में सुरक्षाकर्मी ने चुराए जेवर, गिरफ्तार

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कानपुर। जाजमऊ थानाक्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में सुरक्षाकर्मी ने शादी समारोह के दौरान बैग से जेवर चोरी कर लिए। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक निवासी शाहरुख खान सोमवार को परिवार सहित डिफेंस कॉलोनी में एक शादी समारोह में शामिल होने के आए थे। समारोह के बाद वह परिवार होटल लौटा तो उनको सोने की चार अंगूठियां और एक जोड़ी सोने के टॉप्स गायब मिले। उन्होंने जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से सजेती थानाक्षेत्र के कोठरा गांव निवासी जगराम सिंह को गिरफ्तार कर किया है। उसके पास से चोरी का सामान भी मिल गया है।

