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माई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दसवें दिन कौशांबी रोडवेज बस स्टैंड पर चालक-परिचालकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें 110 चालक और परिचालकों की आंखों की जांच की गई। जांच में 12 लोगों में दृष्टि दोष, छह में मोतियाबिंद और दो में काला पानी मिला।स्वास्थ्य विभाग के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. पंकज राकेश ने बताया कि इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टरों और ऑप्टोमेट्रिस्ट ने नेत्र परीक्षण के साथ मधुमेह और रक्तचाप की जांच की। आंखों में समस्या मिलने पर संबंधित चालक-परिचालकों को ऑपरेशन और आगे का उपचार कराने की सलाह दी गई।शिविर में कौशांबी बस डिपो के एआरएम अंशु भटनागर ने भी जांच कराई। इस दौरान आई सेंटर के वरिष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट यतेंद्र राणा मौजूद रहे।