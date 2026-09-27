{"_id":"6ab8f8843cca8b23050ec1de","slug":"revelation-in-ghaziabad-khoda-mother-daughter-death-case-husband-accused-of-relationship-with-another-woman-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खोड़ा मां-बेटी मौत केस में बड़ा खुलासा: पति पर दूसरी युवती से संबंध का आरोप, 25 सितंबर की रात क्या हुआ था?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मृतक प्रीति के पिता अवधेश कुमार निवासी उन्नाव के माखी सफीपुर ने खोड़ा थाना पुलिस को ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है। शिकायत में अवधेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी प्रीति उर्फ संगीता की शादी 16 जून 2021 को हरदोई के सांपखेड़ा बिलग्राम निवासी अनिरुद्ध उर्फ सोनू से हुई थी। विज्ञापन गाजियाबाद के खोड़ा के शंकर विहार में मां-बेटी का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने के मामले में पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। महिला के परिजनों ने दामाद अनिरुद्ध पर आरोप लगाया है कि उसका किसी और युवती से संबंध था, साथ ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। घटना के बाद से इलाके में शनिवार को भी लोग चर्चा करते हुए नजर आए। वहीं, मां-बेटी की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

शादी के बाद से पति, सास और ननद उनकी बेटी को कम दहेज लाने और कम सुंदर होने का ताना मारते हुए प्रताड़ित करते थे। वह दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग कर रहे थे। अनिरुद्ध लगभग चार साल पहले खोड़ा के शंकर विहार में पत्नी के साथ किराये के मकान में रहने लगा था। उसी मकान के भूतल पर अनिरुद्ध की बहन रिंकी भी परिवार के साथ रहती है। जिसके चलते यहां भी उनकी बेटी को पति और ननद प्रताड़ित करने लगे।



इस बारे में कई बार परिवार ने पंचायत भी की थी। आरोप है कि अनिरुद्ध का किसी और युवती से अवैध संबंध था, जिसका उनकी बेटी विरोध करती थी। आरोप है कि वह युवती भी कई बार उनकी बेटी को अनिरुद्ध को तलाक देने के लिए कह चुकी थी और तलाक नहीं देने पर मां-बेटी दोनों की हत्या करवाने की धमकी देती थी।



पिता अवधेश ने आरोप लगाया कि 23 सितंबर को अनिरुद्ध, उसकी मां राजरानी, ननद रिंकी और अनिरुद्ध की मौसी का बेटा राजू उनकी बेटी को मेंहदीपुर बालाजी ले गए थे, जहां उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। आरोप है कि बालाजी में उनकी बेटी से कहलवाया गया कि उसने अनिरुद्ध पर कोई टोटका या वशीकरण कर रखा है। मारपीट से परेशान बेटी ने बचने के लिए इसे स्वीकार कर लिया।

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दामाद को फोन किया तो उसने कहा कि वह तो दवा लेने बाहर आया

24 सितंबर को बालाजी से लौटने के बाद भी पति और सास ने उनकी बेटी से मारपीट की थी और कहा था या तो अपने मायके चली या फिर तेरी हत्या हो जाएगी। 25 सितंबर की शाम को उनकी बेटी ने अपनी मां और बहन को फोन करके अपनी आपबीती बताई थी और अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। लगभग सात बजे उन्हें एक रिश्तेदार के जरिए सूचना मिली कि उनकी बेटी और नातिन की मौत हो गई है। उन्होंने दामाद को फोन किया तो उसने कहा कि वह तो दवा लेने बाहर आया है।

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