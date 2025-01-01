Ghaziabad News: एआई से तैयार आवाज में गई ली थी वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाके की जिम्मेदारी

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छह नवंबर 2026 की रात करीब 10 बजे वसुंधरा पुलिस चौकी में जोरदार धमाका हुआ था। घटना के अगले दिन सात नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजी-2 नाम के अकाउंट से एक पोस्ट और वीडियो साझा किया गया था। इसमें तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान की ओर से धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था।जिम्मेदारी लेने के संबंध में एक ऑडियो भी प्रसारित किया गया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राज करन नैय्यर ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई है कि आरोपियों ने एआई से ऑडियो तैयार कर वीडियो के साथ वायरल किया था। हालांकि, ऑडियो किसने तैयार किया और इसके पीछे किसका नेटवर्क काम कर रहा है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पोस्ट के स्रोत और उसके प्रसार की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। यूपी एटीएस की जांच में एक्स अकाउंट यूके से बनाए जाने की जानकारी सामने आई थी। वहीं, वीडियो कनाडा या किसी अन्य देश से अपलोड किए जाने की आशंका जताई गई थी। अब ऑडियो के एआई से तैयार होने का तथ्य सामने आने के बाद डिजिटल साक्ष्यों की जांच और महत्वपूर्ण हो गई है। एजेंसियां पोस्ट और वीडियो के प्रसारण में वीपीएन के इस्तेमाल की भी पड़ताल कर रही हैं।धमाके की जांच में 10 दिनों से एनआईए, यूपी एटीएस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें जुटी हैं। क्राइम ब्रांच भी संदिग्धों की तलाश कर रही है। घटनास्थल से जुटाए गए नमूनों और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच के साथ संदिग्धों के संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि, अब तक आरोपियों का सुराग नहीं लग सका है।