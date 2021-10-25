Ghaziabad News: रावली रोड पर नाले का गंदा पानी भरने से लोग परेशान, लगा कूड़े का ढेर

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खास बात यह रही कि शुक्रवार को श्री हंस इंटर कॉलेज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान भी चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने जलभराव और गंदगी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। सड़क किनारे गंदा पानी भरा होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। वहीं, ठेली लगाने वाले दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जितेंद्र, राजेश, सुनील, सोनू और पिंटू आदि का कहना है कि समस्या को लेकर शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने नाले के पानी की निकासी कराने और कूड़े के ढेर को हटवाने की मांग की है, ताकि समस्या से राहत मिल सके। विज्ञापन

खास बात यह रही कि शुक्रवार को श्री हंस इंटर कॉलेज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान भी चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने जलभराव और गंदगी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। सड़क किनारे गंदा पानी भरा होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। वहीं, ठेली लगाने वाले दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जितेंद्र, राजेश, सुनील, सोनू और पिंटू आदि का कहना है कि समस्या को लेकर शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने नाले के पानी की निकासी कराने और कूड़े के ढेर को हटवाने की मांग की है, ताकि समस्या से राहत मिल सके।

मुरादनगर। रावली रोड स्थित श्री हंस इंटर कॉलेज के गेट के पास नाले का गंदा पानी सड़क किनारे भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क के दोनों तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे राहगीरों और आसपास ठेली लगाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मौके पर कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है, जिससे गंदगी की समस्या और बढ़ गई है।