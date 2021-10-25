Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Renu murdered amidst domestic strife; woman, along with husband and in-laws, arrested

Ghaziabad News: घरेलू कलह में रेनू की हत्या, पति और ससुराल वालों के साथ शामिल महिला गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 01:33 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Renu murdered amidst domestic strife; woman, along with husband and in-laws, arrested
गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में घरेलू कलह के चलते रेनू की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान पिंकी (28) पत्नी अर्पण के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि रेनू की हत्या में उसका पति, जेठ, ससुर और पिंकी शामिल थे। आरोपियों ने लोहे की रॉड से सिर पर वार करने और पेचकश से गोदकर उसकी हत्या की थी।
विज्ञापन

एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि पांच अक्तूबर को रेनू के भाई राहुल राठी निवासी गांव जलालपुर थाना पिसावा अलीगढ़ ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहन की हत्या उसके पति अरुण, ससुर विनोद, सास रोहताशी और देवर अर्पण ने मिलकर की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 85 और 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन

विवेचना के दौरान पिंकी पत्नी अर्पण का नाम सामने आया। पुलिस टीम ने शुक्रवार को पुलिस लाइन की ओर जाने वाले रास्ते पर डीटीपी कट से करीब 500 मीटर पहले चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पिंकी ने घरेलू विवाद के चलते पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रेनू की हत्या करने की बात स्वीकार की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पेचकश, बेडशीट, चादर, ग्लूकोज की खाली बोतल, पांच खाली इंजेक्शन की शीशियां और एक सिरिंज बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार महिला के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed