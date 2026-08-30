Ghaziabad News: जमीन के विवाद में सगे भाईयों में मारपीट,चार का शांति भंग में चालान

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नरौरा। रामघाट थाना क्षेत्र के गांव जरगवां में जमीन के विवाद में सगे भाइयों के मारपीट होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के दो-दो लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया। चंद्रसेन सिंह , नत्थूसिंह व बाबा धर्म सिंह तीनों भाई हैं। बाबा धर्म सिंह की भूमि को लेकर चंद्रसेन व नत्थू सिंह के परिवारों में विवाद चल रहा है। जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आए गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडों से हमला करते हुए पथराव भी किया। मारपीट में धर्म सिंह की पुत्रवधू संगीता देवी को गंभीर चोट आई। जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक पक्ष के पुजारी सिंह,लोकेश, दूसरे पक्ष के मोनू, जितेंद्र को गिरफ्तार करते हुए शांति भंग में चालान कर दिया गया।