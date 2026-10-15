गाजियाबाद: मसूरी में बारिश-आंधी से दिनभर बिजली गुल, परेशान हुए लोग, ताज कॉलोनी समेत कई इलाकों में छाया अंधेरा

गाजियाबाद में बृहस्पतिवार को मसूरी क्षेत्र में दिनभर विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई। बिजली की आंख-मिचौली के कारण घरों में पानी की किल्लत भी हो गई।



सुबह से ही बिजली बार-बार आती-जाती रही, जिससे इन्वर्टर भी डाउन हो गए। बारिश और उमस के बीच लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। शाम करीब छह बजे विद्युत आपूर्ति बहाल होने पर उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। बिजली कटौती के चलते घरों में लगे विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल भी प्रभावित रहा। स्थानीय उपभोक्ताओं नौशेर अली, नजर मौहम्मद, सहीमुद्दीन और सुनील कुमार ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि दिनभर बिजली कभी आती तो कभी अचानक बंद हो जाती थी। बार-बार बिजली आने-जाने से फ्रिज, पंखे और कूलर जैसे महंगे उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इस आशंका के चलते कई उपभोक्ताओं ने एहतियात के तौर पर अपने उपकरण बंद कर दिए। यह कदम वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए उठाया गया। पानी की किल्लत के कारण लोगों को दिनभर पानी के लिए तरसना पड़ा।

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स्थानीय उपभोक्ता नौशेर अली ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह से कई क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रही। ताज कालोनी, मुगल गार्डन और सोनी एन्कलेव में बिजली नहीं थी। जाफर कालोनी, एमजी रोड, करीम नगर और जाकिर कालोनी भी प्रभावित रहीं। उपखंड अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि बारिश और आंधी इसका मुख्य कारण थी। विद्युत पोल के आसपास पेड़ों की टहनियां टूटकर हाईटेंशन लाइन पर गिरने से आपूर्ति बाधित हुई।उपखंड अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने जानकारी दी कि पेड़ों की टहनियों को हटाने के लिए शटडाउन लिया गया था। एचआरएम बिजलीघर के तीन फीडर इस दौरान बंद रहे। यह कार्य विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक था। शाम छह बजे तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी गई। इससे उपभोक्ताओं को दिनभर की परेशानी से मुक्ति मिली।