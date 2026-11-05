Ghaziabad News: प्रदूषण से बढ़े दिल के मरीज, एहतियात बरतने की सलाह

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सर्दियों में तापमान कम होने और प्रदूषण बढ़ने से हृदय रोगियों की समस्या बढ़ जाती है। प्रदूषण के सूक्ष्म कण सांस के जरिये शरीर में पहुंचकर फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करते हैं। जिलेभर के हृदय रोग विशेषज्ञ के पास रोगी अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने इस मौसम में विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्हें बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना चाहिए। घर का बना पौष्टिक खाना खाने और खानपान में सावधानी बरतने को कहा गया है। यह वायु प्रदूषण की समस्या एक से दो माह तक बनी रह सकती है।हार्ट अटैक का खतरा और बचावहृदय रोग विशेषज्ञ व पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉ. एसके गोयल ने बताया कि प्रदूषण और ठंड का असर हृदय रोगियों पर अधिक होता है। प्रदूषित हवा से सांस लेने में परेशानी, सीने में भारीपन और रक्तचाप में उतार-चढ़ाव होता है। ऐसे मौसम में हृदय रोगियों को सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। नियमित दवाओं का सेवन करें और परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें।रक्त वाहिकाओं पर प्रभावडॉ. गोयल के अनुसार, इस मौसम में हृदय रोगियों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है और दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शारीरिक रूप से कमजोर लोग और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। प्रदूषण से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है।कोटहृदय रोग की समस्या लेकर मरीज इमरजेंसी में आ रहे है। जिनके लक्षण के आधार पर ईसीजी कराने के बाद स्टेमी केयर यूनिट के तहत उपचार किया जा रहा है। कुछ मरीजों को अलीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। - डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज