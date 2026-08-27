Ghaziabad News: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के विवादित पोस्टरों पर गरमाई सियासत

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मंगलवार रात शहर के आंबेडकर मार्ग, न्यू गांधी नगर और भटिया मोड़ के अलावा अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। बुधवार सुबह इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामने आईं। जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पोस्टर हटवा दिए गए। पोस्टरों में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया था। पोस्टर पर सबको गोली सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की पहचान जैसे शब्द लिखे गए थे। इनमें अखिलेश यादव के कथित बयानों और विभिन्न विवादों का उल्लेख करते हुए उन पर सीधे आरोप लगाए गए। पोस्टरों में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के कथित बयान का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा ब्राह्मण और वैश्य समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और स्वर्ण जाति के लिए अपशब्द लिखे जाने का दावा किया गया है।सपा जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन ने बताया कि प्राप्त तस्वीरों और जियो टैग लोकेशन के आधार पर शहर के कई स्थानों और मोदीनगर में पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिली है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इन्हें किस व्यक्ति, संस्था, संगठन या विज्ञापन एजेंसी ने तैयार कराया और लगवाया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पोस्टर लगाने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति ली गई थी या नहीं। उन्होंने पुलिस से जांच कर पोस्टर लगाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फैसल हुसैन ने आरोप लगाया कि सपा की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बौखला गई है और इसी वजह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की जाएगी और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टर हटवा दिए गए हैं और उन्हें लगाने वालों की पहचान के लिए जांच की जा रही है। धरने में जिला महासचिव नितिन त्यागी, महानगर महासचिव राजन कश्यप, प्रदेश सचिव अभिषेक गर्ग, सिकंदर यादव, विशाल वर्मा, महिला सभा प्रदेश उपाध्यक्ष राज देवी चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण कुमार त्यागी, युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमन यादव, जिला पंचायत सदस्य विकास यादव, ताहिर हुसैन, यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष इरफान अमानत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष संजीव चौधरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।