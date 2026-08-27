Ghaziabad News: 25 हजार का इनामी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि देर रात पुलिस टीम हिंडन बैराज के पास बड़े पुल और छोटे पुल के बीच बड़ी नहर वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। उस समय बाइक पर सवार एक युवक को जांच के लिए रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने फायरिंग कर दी। इससे एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचा और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीपी ने बताया कि दिल्ली नांगलोई निवासी संजय शर्मा (36) पुत्र राजबीर पर 25 हजार रुपये का इनाम था और उसके खिलाफ तीन दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस व पीली धातु का एक टुकड़ा और बाइक बरामद की है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और बरामद सामान के संबंध में आगे की जांच कर रही है। एसीपी ने बताया कि मंगलवार रात तिकोना पार्क के पास मुठभेड़ में दिल्ली के नांगलोई निवासी मनोज उर्फ असलम उर्फ आडे भी गिरफ्तार किया गया था। उसने भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी और वह भी पैर में गोली लगने से घायल हुआ था। यह दोनों आरोपी एक साथ स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे।आरोपी मनोज पर दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।