गाजियाबाद: अनियंत्रित कैंटर ने सो रहे अकरम को कुचला, दर्दनाक हादसे में मासूम की मौत, बाल-बाल बचा पिता

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के डासना देहात में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास एक अनियंत्रित टाटा कैंटर ने चारपाई पर सो रहे 13 वर्षीय अकरम को कुचल दिया। इस हादसे में अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता जस्सर बाल-बाल बच गए।

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जस्सर अकसा कॉलोनी, कल्लूगढ़ी, मसूरी निवासी हैं। वह सड़क किनारे गाड़ियों के टायरों में पंचर लगाने का खोखा चलाते हैं। रविवार रात अकरम अपने पिता के साथ खोखे के बाहर चारपाई पर सो रहा था। तभी देर रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच तेज रफ्तार कैंटर ने चारपाई में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक कैंटर लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।एसीपी सुनील कुमार के अनुसार, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। कैंटर की तलाश करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मृतक के परिजनों से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जस्सर अकसा कॉलोनी, कल्लूगढ़ी में किराए के मकान में रहते हैं।मृतक अकरम जस्सर का बड़ा बेटा था। उसके दो छोटे भाई-बहन भी हैं, जिनमें एक 8 वर्ष का बेटा और एक 4 वर्ष की बेटी है। अकरम अकसा कॉलोनी स्थित एलीगेंट स्कूल में यूकेजी में पढ़ता था। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।