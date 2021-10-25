Ghaziabad News: 250 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, एक हजार से अधिक वाहन चालकों से पूछताछ के बाद भी नहीं मिला सुराग

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पुलिस की जांच का दायरा अब चौकी के आसपास रहने वाले लोगों तक भी बढ़ा दिया गया है। वसुंधरा चौकी के आसपास बनी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना से पहले किसी संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही तो नहीं हुई थी। वहीं, धमाके के समय घटनास्थल के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस इन लोगों से घटना के समय किसी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या असामान्य गतिविधि को देखने के संबंध में सवाल कर रही है। जांच में पुलिस आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का भी मिलान कर रही है। इसके जरिए धमाके से पहले और बाद में घटनास्थल के आसपास हुई गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अलग-अलग स्थानों से जुटाई गई फुटेज और पूछताछ में मिली जानकारी को जोड़ने पर घटना से जुड़ा कोई अहम सुराग मिल सकता है। फिलहाल धमाके की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।घटना का विदेशी कनेक्शन जुटाने में लगी हैं एजेंसीचौकी पर हुए धमाके में एनआईए, एटीएस समेत कई एजेंसी लगी हैं, जो अगल-अलग एंगल पर इसकी जांच कर रही हैं। एजेंसी को आंशका है कि इस हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के साथ-साथ यूके कनेक्शन भी शामिल हो सकता है। क्योंकि एक्स का संचालक यूके से किया जा रहा था। हालांकि अब एक एक्स का अकाउंट बंद हो गया है। वहीं, दूसरे अकाउंट को बंद कराने के लिए पुलिस एक्स को अपील करेगी। ताकि दूसरा अकाउंट भी बंद किया जा सके।250 से अधिक सीसीटीवी व 1000 से अधिक वाहन चालकों से इस बारे में पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से भी इस बारे में पूछताछ कर रही है।-राज करन नय्यर, एडिशनल सीपी गाजियाबाद