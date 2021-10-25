Ghaziabad News: 12 को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर

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गाजियाबाद। न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने की तैयारी है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आनंद उपाध्याय ने बताया कि विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायाधीशों ने समीक्षा बैठक की। इसमें नगर निगम, तहसीलदार, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग समेत अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों की पहचान कर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही संबंधित विभाग अपने स्तर से मामलों की तैयारी पहले से सुनिश्चित करें, जिससे लोक अदालत के दिन किसी तरह की परेशानी न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।

