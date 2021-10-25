Ghaziabad News: दस महीने बाद भी पांच अस्पतालों में नहीं बन सकी मॉड्यूलर ओटी

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गाजियाबाद। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और संक्रमणमुक्त ऑपरेशन की सुविधा देने की योजना तय समय से सात महीने पीछे चल रही है। जिले में छह मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन दस महीने बीतने के बाद भी सभी का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। काम का पांच से 10 प्रतिशत हिस्सा अब भी बाकी है। परियोजना में देरी पर सीएमओ ने कार्यदायी संस्था को सितंबर के अंत तक सभी कार्य पूरे कर ओटी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।जिला संयुक्त अस्पताल संजयनगर में तीन, जिला महिला चिकित्सालय में दो और 50 बेड लोनी अस्पताल, लोनी सीएचसी तथा मुरादनगर में एक एक मॉड्यूलर ओटी का निर्माण कराया जा रहा है। इनका निर्माण कार्य करीब दस महीने पहले शुरू हुआ था। जबकि कार्यदायी संस्था को इसे पूरा करने के लिए केवल तीन महीने का समय दिया गया था। इसके बावजूद काम पूरा नहीं हो सका है।अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर ( मॉडयूलर ओटी) के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को 3.10 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद भी काम लंबित रहने पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की है। सीएमओ ने कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मॉड्यूलर ओटी में हवा को फिल्टर करने की अत्याधुनिक तकनीक के साथ तापमान और नमी को नियंत्रित रखने की व्यवस्था होती है। बेहतर स्वच्छता मानकों के कारण ऑपरेशन के दौरान संक्रमण का खतरा भी कम होता है।सीएमओ डॉ. सचिन वैश्य ने बताया कि महिला अस्पताल, संयुक्त अस्पताल, 50 बेड लोनी अस्पताल, लोनी सीएचसी और मुरादनगर में मॉड्यूलर ओटी का काम सितंबर के अंत तक पूरा कर उन्हें शुरू कराया जाएगा। कार्यदायी संस्था को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।