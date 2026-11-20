टॉयलेट की बात पर की थी पिटाई

आरोप है कि स्कूल मेड ने टॉयलेट कराने की बात कहने पर मितांश की बेरहमी से पिटाई कर दी। परिजन एकत्रित होकर स्कूल पहुंचे। आरोप है कि वहां स्कूल संचालक ने अभद्रता की। इससे परिजन भड़क गए और हंगामा काटा। करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया।