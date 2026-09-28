गाजियाबाद: डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 28 Sep 2026 12:30 PM IST
विज्ञापन
गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित नवयुग मार्केट में लगी बाबा भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा से रविवार को देर रात असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की।
विज्ञापन
सुबह नवयुग मार्केट के व्यापारियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बाजार में धरना दिया। मौके पर पहुंची विजयनगर और नगर कोतवाली पुलिस ने गुस्साए लोगों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मूर्ति को बदलने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया।
विज्ञापन