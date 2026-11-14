गाजियाबाद: खूनी संघर्ष में बदली मामूली कहासुनी, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी

गाजियाबाद में मसूरी क्षेत्र के गांव नाहल में मामूली बात को लेकर दबंगों का आतंक सामने आया है। घर के सामने गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित नूर आलम पुत्र गुलफाम, निवासी गांव नाहल मसूरी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, घटना 12 नवंबर की रात लगभग 8 बजे की है, गांव नाहल निवासी असद उनके घर के सामने खड़े होकर गाली-गलौज कर रहा था। जब पीड़ित की मां मुनीजा ने घर में छोटे बच्चों और महिलाओं के होने का हवाला देकर गाली देने से मना किया, तो आरोपी असद आगबबूला हो गया।

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