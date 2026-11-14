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गाजियाबाद: खूनी संघर्ष में बदली मामूली कहासुनी, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी

Sat, 14 Nov 2026 04:59 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 14 Nov 2026 04:59 PM IST
सार

गाजियाबाद में मसूरी क्षेत्र के गांव नाहल में मामूली बात को लेकर दबंगों का आतंक सामने आया है। घर के सामने गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

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Minor verbal altercation escalates into a violent clash local strongmen barge into a home assault occupants an
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद में मसूरी क्षेत्र के गांव नाहल में मामूली बात को लेकर दबंगों का आतंक सामने आया है। घर के सामने गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित नूर आलम पुत्र गुलफाम, निवासी गांव नाहल मसूरी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, घटना 12 नवंबर की रात लगभग 8 बजे की है, गांव नाहल निवासी असद उनके घर के सामने खड़े होकर गाली-गलौज कर रहा था। जब पीड़ित की मां मुनीजा ने घर में छोटे बच्चों और महिलाओं के होने का हवाला देकर गाली देने से मना किया, तो आरोपी असद आगबबूला हो गया। 

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आरोप है कि विरोध करने पर असद ने पीड़ित की मां के साथ भी अभद्रता और गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके कुछ ही देर बाद पीछे से असद के साथी आसिफ, आमिर, शावेज, आरिफ व अन्य लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि हमलावरों ने परिवार के सदस्यों को जमीन पर गिराकर जानवरों की तरह पीटा। मारपीट के दौरान आमिर ने सिर पर लाठी-डंडे से वार किया, जिससे नूर आलम की आंख पर गम्भीर चोट आई, आंख लहूलुहान होकर सूज गई। 
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मारपीट की घटना का वीडियो बनाने की कोशिश करने पर आरोपियों ने उसकी बहन के साथ भी मारपीट व अभद्र व्यवहार किया। इसके अलावा, काम से लौट रहे पीड़ित के भाई शाहरुख को भी रास्ते में घेरकर जमीन पर पटक दिया और सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। हमलावर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने थाना मसूरी में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। 
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एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित नूर आलम की शिकायत के आधार पर आरोपी असद, आसिफ, आमिर, शावेज व आरिफ निवासीगण गांव नाहल तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, घायलों के मेडिकल परीक्षण कराये गये हैं, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। 

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