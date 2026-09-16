गाजियाबाद में एक फ्लैट में भीषण आग का वीडियो: पार्श्वनाथ मैजेस्टिक आवासीय परिसर में हादसा, दमकल ने पाया काबू

अग्निशमन दल ने तत्परता और समन्वित प्रयास से कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग को आसपास के फ्लैटों तक फैलने से पहले ही रोक लिया गया। राहत की बात रही कि घटना के समय फ्लैट में कोई व्यक्ति फंसा नहीं था। सभी लोग समय रहते भवन से बाहर निकल गए थे। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, फ्लैट में रखा घरेलू सामान आग की चपेट में आने से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।