गाजियाबाद: ट्रॉनिका सिटी की फैक्टरी में भीषण आग, मचा हड़कंप, दमकलकर्मियों ने पाया काबू

ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में शुक्रवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की फैक्ट्रियों तक इसके पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

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ट्रॉनिका सिटी के सेक्टर-ए3 स्थित आर एंड आर इंक, डी-12 कपड़ों के बैग बनाने की फैक्टरी में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को मिली। इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम पानी के टैंकर लेकर मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची।आग इतनी भयंकर थी कि एक के बाद एक सात फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी आग पर काबू ना पाए जाने पर पांच अन्य फायर टैंकर अलग-अलग थाना क्षेत्र से मंगाए गए। सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।