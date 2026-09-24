Ghaziabad News: विपरीत दिशा से आ रहे टैंपो की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत

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इंदिरापुरम। थानाक्षेत्र में 18 सितंबर की शाम विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात टैंपो चालक की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत हो गई। पुलिस ने बेटे की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। पीड़ित अमननाथ कुमार ने बताया कि उनका परिवार मूलरूप से बिहार के सहरसा जिले के मुबारक पुर गांव के रहने वारा है। उनके पिता सुबोध शर्मा आठ महीने से कनावनी स्थित आराध्यम कंपनी में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता 18 सितंबर को शाम करीब सात बजे सब्जी लेने गए थे। बंगाली मार्केट कनावनी स्थित शराब के ठेके के सामने एक अज्ञात टैंपो ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोपी चालक मौके से भाग गया। पड़ोसियों ने उनको घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पास के निजी अस्पताल में पहुंचाया और उन्हें जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया। 19 सितंबर को उनकी उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मंगलवार शाम को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।