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Ghaziabad News: विवाहिता ने लगाया हत्या के प्रयास का आरोप

Wed, 11 Nov 2026 12:38 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:38 AM IST
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Married woman alleges attempted murder
गाजियाबाद। नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में रहने वाली महिला ने पति, सास, ससुर, ननद और ननदोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बेटा पैदा न करने पर जाम से मारने का प्रयास किया। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी को डंडे से पीटा और फिर चुनरी से गला घोंट दिया। मां को बचाने पहुंचीं दोनों बेटियों के साथ भी मारपीट की गई। मामले में महिला ने नंदग्राम थाने में केस दर्ज कराया है।
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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि विधि कौशिक के मुताबिक उनकी शादी 25 नवंबर 2013 को अभिषेक कौशिक के साथ हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि बेटा न होने के कारण पति और ससुराल पक्ष के लोग आए दिन ताने मारने लगे। आरोप है कि पति अभिषेक कौशिक, सास राधा शर्मा, ससुर राकेश शर्मा, ननद चेतना दीक्षित और ननदोई कनिष्क दीक्षित पर उत्पीड़न करने लगे। आठ नवंबर की रात करीब साढ़े दस बजे पति ने बेटा पैदा न करने का ताना देते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर डंडे से पीटा। शोर सुनकर दोनों बेटियां बचाने पहुंचीं तो उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद पति उन्हें ड्राइंग रूम से बाल पकड़कर घसीटते हुए बेडरूम में ले गया। वहां बेड पर रखी चुनरी से गले में डालकर जान से मारने की नीयत से गला घोंट दिया। बेसुध होने पर धमकी देकर कमरे से चला गया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत के आधार पर दस नवंबर को केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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