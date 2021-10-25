Ghaziabad News: विवाहिता ने सास-ननद पर पिटाई का आरोप, केस दर्ज

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मोदीनगर। नगर की हनुमानपुरी कॉलोनी निवासी मोनिका ने अपनी सास और ननद पर पिटाई का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने मोनिका की बेरहमी से पिटाई कर उसे घायल कर दिया। घायल मोनिका को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मोनिका के अनुसार उनके पति राजस्थान में नौकरी करते हैं। वह अपनी सास और ननद के साथ हनुमानपुरी कॉलोनी में रहती हैं। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्साई सास संतोष और ननद आरती ने मोनिका की पिटाई की। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह मोनिका को बचाया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सास संतोष और ननद आरती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।