कुत्ते को बेरहमी से कुचला: 'खूनी' लाल कार का कातिल ड्राइवर कैमरे में कैद, गलती नहीं जानबूझकर ली बेजुबान की जान
घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। निर्दोष त्यागी ने तहरीर देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसीपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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गाजियाबाद के जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र के डिडौली गांव से एक अत्यंत ही मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार शाम एक तेज रफ्तार कार चालक ने कथित तौर पर लापरवाही और संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए सड़क पर बैठे एक बेजुबान कुत्ते के ऊपर कार चढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में मूक पशु की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। यह पूरी घटना वहां पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने देखने वालों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है।
नहीं रोकी कार, कुचलकर भागा
घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और पशु प्रेमियों में गहरा रोष व्याप्त है। डिडौली निवासी निर्दोष त्यागी ने इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ आवाज उठाते हुए पुलिस को आधिकारिक तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे गांव के मुख्य मार्ग पर यह घटना घटी। आरोपी चालक अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के बजाय बेजुबान पर बेदर्दी से दौड़ा ले गया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।
हरकत में आई पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। एसीपी ने मीडिया को जानकारी दी कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि आरोपी चालक की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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