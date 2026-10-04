प्रेमी ने की प्रेमवती की हत्या: बेटी के सामने ली मां की जान, हत्यारा बोला- बहुत हंस-हंसकर बात करती थी फोन पर

बोला- बहुत हंस-हंसकर बात करती थी

वहीं, एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपी प्रेम कुमार को पकड़ लिया गया है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि 15 सितंबर को पत्नी से उसका झगड़ा हुआ था। उसे शक था कि प्रेमवती किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। अक्सर उसके सामने वह फोन पर हंस-हंसकर बात करती थी। उसके मना करने के बावजूद पत्नी बात नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा।