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- 27 सितंबर को सुबह छह बजे से होगी शुरू, पंजीकरण निशुल्कमाई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। दिल की सेहत के लिए गाजियाबाद कल दौड़ लगाएगा। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर अमर उजाला और मणिपाल अस्पताल की ओर से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथॉन-एक दौड़ सेहत की ओर का आयोजन किया जा रहा है। 27 सितंबर को सुबह छह बजे से तीन किलोमीटर की दौड़ होगी। इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण जारी है। प्रतिभागियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के कम्युनिटी पार्टनर सोगा रन्स हैं।एचएन-24 से शुरू होगी दौड़मैराथॉन की शुरुआत एचएन-24 स्थित मणिपाल अस्पताल से होगी। दौड़ का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, दौड़ और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। मैराथॉन मणिपाल अस्पताल के पास से शुरू होकर बम्हैटा के सामने स्थित शोरूम के पास से डायमंड फ्लाईओवर तक जाएगी। वहां से यू-टर्न लेकर प्रतिभागी वापस मणिपाल अस्पताल पहुंचेंगे। मैराथॉन में शामिल होने के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण निशुल्क है।इस नंबर पर करें संपर्क9654280624