Ghaziabad News: रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

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मुरादनगर। रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7:50 बजे स्टेशन मास्टर ने रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेन की चपेट में आने से मृतक का चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया था। मौके पर मौजूद परिजनों ने मृतक की पहचान सुनील कुमार (54) पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम पुरसी, मुरादनगर के रूप में की।