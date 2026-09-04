Ghaziabad News: जीडीए की बड़ी कार्रवाई, अवैध चहारदीवारी ध्वस्त

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यह कार्रवाई सभापुर गांव के करीब 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में की गई। जीडीए प्रवर्तन अधिकारी अखिल मिश्रा ने बताया कि उन्हें अवैध कॉलोनी बसाए जाने की सूचना मिली थी। राजबीर द्वारा विकसित की जा रही इस अनधिकृत कॉलोनी में 70 चारदीवारी, विद्युत पोल और सड़कें हटाई गईं। इसके अतिरिक्त, डीएलएफ की नवजीवन कॉलोनी में संतोष तिवारी के निर्माणाधीन भवन में अवैध निर्माण भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध का प्रयास किया लेकिन पुलिस बल ने उन्हें नियंत्रित किया। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कॉलोनी बसाने वालों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।