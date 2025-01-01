Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Lover, along with a friend, committed murder after she refused to marry him; both have been arrested.

Ghaziabad News: शादी से इन्कार करने पर प्रेमी ने दोस्त संग मिलकर की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 01:01 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Lover, along with a friend, committed murder after she refused to marry him; both have been arrested.
लोनी। बॉर्डर थाना पुलिस ने महिला के हत्यारोपी गिरफ्तार। संवाद
लोनी। दो नंबर इंद्रापुरी नीलम फैक्टरी रोड स्थित घर के अंदर महिला की ईंट मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादी से इन्कार करने पर महिला की हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि प्रेमी ने महिला को सोमवार रात कमरे पर बुलाया था। वहां शादी की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने मृतका के जीजा की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि मूलरूप से बुलंदशहर निवासी महिला इंद्रापुरी कॉलोनी में किराये पर पति प्रमोद के साथ रहती थीं। उनका पति एक फैक्टरी में नौकरी करता है। पुलिस के मुताबिक, महिला की करीब पांच महीने पहले फेसबुक से बुलंदशहर के शेखपुर गांव निवासी पिंटू से दोस्ती हुई थी। वह गुजरात स्थित एक कंपनी में काम करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। सोमवार को पिंटू बिहार के नालंदा के गांव उजाऊक निवासी आर्यन के कमरे पर पहुंचा। वहां पर महिला मित्र को बुलाया और पिंटू ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर पिंटू और आर्यन ने महिला के सिर पर ईंट से कई वार कर दिए और उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। एसीपी ने बताया कि पूछताछ में पिंटू ने शादी से इन्कार करने पर विवाद और हत्या की बात स्वीकार की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पति गांव गया हुआ था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed