Ghaziabad News: कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चुराया
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:25 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:25 AM IST
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इंदिरापुरम। चोरों ने कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल के पास खड़ी कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी कर लिया। मामले की शिकायत पुलिस से की है। दिल्ली मधु विहार निवासी श्याम चंद्र ने पुलिस को बताया कि दोपहर के समय अस्पताल के पास उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी। कुछ देर में लौटे तो शीशा टूटा मिला और लैपटॉप बैग गायब था। इसमें एक लैपटॉप, दस्तावेज, कार व कार्यालय की चाबियां रखी थीं। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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