Ghaziabad News: पाकिस्तानी कनेक्शन के एंगल से भी जांच

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रेकी की जताई जा रही आशंकाजांच एजेंसियां पूर्व में सामने आए उन मामलों को भी ध्यान में रख रही हैं, जिनमें पुलिस और सेना समेत कई संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने के आरोप लगे थे। आरोपी गाजियाबाद में भी सक्रिय थे और उन्होंने यहां भी कई स्थानों के वीडियो बनाए थे। ऐसे में एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं धमाके से पहले चौकी और आसपास के क्षेत्र की रेकी तो नहीं की गई थी। इसके लिए वसुंधरा चौकी के आसपास की गतिविधियों और सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा चौकी एलिवेटेड रोड के नीचे अपेक्षाकृत सुनसान स्थान पर स्थित है। शुरुआती जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि चौकी पर सीमित सीसीटीवी कैमरे लगे थे। एटीएस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां ऐसे युवाओं के बारे में भी जानकारी जुटा रही हैं, जिनके किसी प्रतिबंधित संगठन या संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है।वर्ष 2019 में प्रतिबंधित हुआ था कश्मीर का संगठनजांच में कश्मीर के तहरीक-उल-मुजाहिदीन नाम के संगठन से समानता का पहलू भी देखा जा रहा है। इस संगठन पर 2019 में प्रतिबंध लगाया गया था। एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि चौकी में धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान का तहरीक-उल-मुजाहिदीन से कोई संबंध है या सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है।