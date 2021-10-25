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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   In some places, taps have run dry, while elsewhere, water is going to wastepeople are troubled.

Ghaziabad News: कहीं नल सूखे, तो कहीं बर्बाद हो रहा पानी लोग परेशान

Sat, 24 Oct 2026 01:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:52 AM IST
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In some places, taps have run dry, while elsewhere, water is going to wastepeople are troubled.

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साहिबाबाद। टीएचए में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों के कारण हजारों लीटर पानी नालियों में बहकर बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग कम दबाव से जलापूर्ति और गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली समेत कई इलाकों में निवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।


वसुंधरा जोन के वार्ड-76 में मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पेयजल सड़कों पर बह रहा है। निवासी डॉ. सुनील वैद्य ने बताया कि पाइपलाइन टूटने से पिछले कई दिनों से क्षेत्र के कई हिस्सों में कम दबाव से पानी आने अथवा आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें हैं। वसुंधरा के कुछ इलाकों में गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या भी बनी हुई है। वहीं इंदिरापुरम, वैशाली, कड़कड़ मॉडल के कई इलाकों में गंगाजल आपूर्ति के बंद होने से लोग परेशान हैं। वैशाली निवासी कमल ने बताया कि इलाके में करीब दो दिन से पानी की आपूर्ति बाधित है। ऐसे में लोगों की मांग है कि इलाके में गंगाजल सप्लाई बंद होने के बाद पानी की आपूर्ति में कमी न आए। इसके लिए जरूरी है कि नगर निगम की ओर से पानी सप्लाई के लिए पुख्ता वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। वहीं, महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का काम चालू करा दिया है। पानी की सप्लाई प्रभावित न हो इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है।
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