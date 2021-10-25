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Ghaziabad News: जीडीए की हरित पट्टी पर पेड़ों की अवैध कटाई

Mon, 05 Oct 2026 12:39 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:39 AM IST
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Illegal felling of trees on the GDA's green belt
गाजियाबाद। जीडीए की विकसित भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत वन विभाग से की गई है। शास्त्री नगर स्थित 65 फुट चौड़ी हरित पट्टी में असामाजिक तत्व अंधेरे में चोरी-छिपे पेड़ काट रहे हैं। स्थानीय निवासी कृष्ण वीर सिंह त्यागी ने बताया कि पूर्व में भी अवैध कब्जे के लिए पेड़ नष्ट हुए थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर जीडीए ने यह हरित पट्टी पुनः तैयार की थी। अब मार्ग बनाकर स्थायी कब्जा करने की नीयत से पेड़ काटे जा रहे हैं। रविवार को शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया और चित्र खींचे। हालांकि, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिससे निवासियों ने विभागों की मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों ने अधिकारियों से तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।
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