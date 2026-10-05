गाजियाबाद: महिला की पीट-पीटकर हत्या, पति पर धारदार हथियार से सिर पर वार करने का आरोप

अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव जलालपुर में रहने वाले नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेनू को शादी वर्ष 2011 में सदरपुर निवासी अरुण के साथ की थी। रविवार की दोपहर उन्हें सूचना मिली कि रेनू बीमार है और नेहरूनगर स्थित अस्पताल में भर्ती है।

विज्ञापन





परिजन मौके पर पहुंचे तो रेनू का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि रेनू की हत्या उसके पति ने सिर में धारदार हथियार से वार कर की है। सिर में धारदार हथियार के प्रहार के कई निशान हैं। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।