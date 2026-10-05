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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Husband accused of murdering wife in Ghaziabad's Madhuban Bapu Dham police station area

गाजियाबाद: महिला की पीट-पीटकर हत्या, पति पर धारदार हथियार से सिर पर वार करने का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 01:35 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 05 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

परिजनों का आरोप है कि रेनू की हत्या उसके पति ने सिर में धारदार हथियार से वार कर की है। सिर में धारदार हथियार के प्रहार के कई निशान हैं।

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Husband accused of murdering wife in Ghaziabad's Madhuban Bapu Dham police station area
मृतका का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव जलालपुर में रहने वाले नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेनू को शादी वर्ष 2011 में सदरपुर निवासी अरुण के साथ की थी। रविवार की दोपहर उन्हें सूचना मिली कि रेनू बीमार है और नेहरूनगर स्थित अस्पताल में भर्ती है। 

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परिजन मौके पर पहुंचे तो रेनू का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि रेनू की हत्या उसके पति ने सिर में धारदार हथियार से वार कर की है। सिर में धारदार हथियार के प्रहार के कई निशान हैं। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।

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