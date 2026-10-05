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गाजियाबाद में बड़ा हादसा: रावण बनाने के दौरान फटे पटाखे वाले बम, तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल

Mon, 05 Oct 2026 10:09 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 05 Oct 2026 10:09 AM IST
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Firecracker bombs exploded while constructing the Ravana effigy; three people were injured
रावण बनाने के दौरान फटे पटाखे वाले बम - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद के साहिबाबाद पर शानीचौक स्थिति लाजपत नगर में दशहरे के रावण में लगाए जाने के लिए बम लगाए जा रहे थे, जिसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। साहिबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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