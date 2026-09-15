Ghaziabad News: हिंदू रक्षा दल पदाधिकारियों ने दी पुलिस आयुक्त कार्यालय घेराव की चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी कर कैफे पर देर रात हुक्का परोसने का आरोप लगाया था। इसके बाद कैफे संचालिका ने भी एक वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं पर हंगामा, तोड़फोड़ और 50 हजार रुपये मासिक रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई थी।पुलिस ने उनकी शिकायत पर चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि, पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपियों ने सोमवार को इंदिरापुरम थाने पहुंचकर गहन जांच की मांग की और पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करने की धमकी दी। उधर, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं को आपराधिक कृत्यों से दूर रहने की चेतावनी दी है।उन्होंने कहा कि संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि कैफे संचालिका की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। सभी वीडियो की जांच की जा रही है।