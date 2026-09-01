Ghaziabad News: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा पर जताया आभार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
वैशाली। उत्तर प्रदेश की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त यात्रा की घोषणा पर वैशाली सेक्टर-1 में महिलाओं ने खुशी जताई। पार्षद कुसुम मनोज गोयल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी।
विज्ञापन