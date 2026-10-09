गाजियाबाद: मां की ज्योत लेकर निकल रहे हजारों श्रद्धालु, सुरक्षा और रूट डायवर्जन का इंतजाम नहीं

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बताया गया है कि पिछले दो दिनों में हजारों श्रद्धालु मां की ज्योत लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। इसके बावजूद धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए न तो रूट डायवर्जन किया गया और न ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। विज्ञापन



ऐसे में श्रद्धालु खुद ही हाथों में लाठी-डंडे लेकर वाहनों को नियंत्रित कर रहे हैं और अपनी धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस स्थिति को लेकर नागरिकों ने यातायात और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बताया गया है कि पिछले दो दिनों में हजारों श्रद्धालु मां की ज्योत लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। इसके बावजूद धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए न तो रूट डायवर्जन किया गया और न ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।ऐसे में श्रद्धालु खुद ही हाथों में लाठी-डंडे लेकर वाहनों को नियंत्रित कर रहे हैं और अपनी धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस स्थिति को लेकर नागरिकों ने यातायात और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

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नवरात्र से पहले दिल्ली से मां की ज्योत लेकर बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ की ओर श्रद्धालुओं के जत्थे रवाना हो रहे हैं। एक जत्थे में 50 से 80 श्रद्धालु शामिल हैं। सुबह से सैकड़ों धार्मिक यात्राएं शहर के नए बस अड्डे से होकर जीटी रोड, औद्योगिक क्षेत्र और लालकुआं के रास्ते गुजर रही हैं।