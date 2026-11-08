गाजियाबाद: मसूरी में गंगनहर कांवड मार्ग पर रोजाना दिख रहे अजगर, राहगीरों में दहशत

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रात में दो पहिया वाहनों पर लोग आने जाने से डर रहे हैं, रात के समय में लोग ग्रुप में आ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस मार्ग पर रोजाना अजगर दिखने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामले में शनिवार रात फिर राहगीरों को एक काफी बड़ा अजगर दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के गंगनहर कांवड मार्ग पर विशालकाय अजगरों की मौजूदगी से राहगीरों और स्थानीय नागरिकों में भारी दहशत का माहौल है। इस मार्ग पर आए दिन विशालकाय अजगरों के दिखने से लोगों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।