दिव्यांग पर लाठी बरसाने वाला चौकी प्रभारी निलंबित: गाजियाबाद में विकास तिवारी पर बर्बरता, पीट-पीटकर किया अधमरा

गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में अंडे की ठेली लगाने वाले दिव्यांग को पीटने वाले बस अड्डा चौकी पर प्रभारी अंशु यादव को निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व पैरों से दिव्यांग शिकायकर्ता ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशानुसार सिहानी गेट थाना क्षेत्र के बस अड्डे पर अंडे की बिक्री बंद कर दी। इसके बावजूद ठेली को देखने पहुंचे विकास तिवारी को चौकी इंचार्ज ने तलब कर लिया।

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