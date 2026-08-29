गाजियाबाद में खिलौना फैक्ट्री में लगी आग: साहिबाबाद साइट-चार में मचा हड़कंप, 10 दमकल गाड़ियां बुझाने में जुटीं
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 29 Aug 2026 07:38 PM IST
सार
गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट-चार औद्योगिक क्षेत्र में खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं।
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विस्तार
गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-चार औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है।
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फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है।