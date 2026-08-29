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गाजियाबाद में खिलौना फैक्ट्री में लगी आग: साहिबाबाद साइट-चार में मचा हड़कंप, 10 दमकल गाड़ियां बुझाने में जुटीं

Sat, 29 Aug 2026 07:38 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 29 Aug 2026 07:38 PM IST
सार

गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट-चार औद्योगिक क्षेत्र में खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। 
 

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massive fire broke out at toy manufacturing factory in Site four Sahibabad in Ghaziabad
साहिबाबाद में खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-चार औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
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फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है।
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