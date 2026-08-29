गाजियाबाद में खिलौना फैक्ट्री में लगी आग: साहिबाबाद साइट-चार में मचा हड़कंप, 10 दमकल गाड़ियां बुझाने में जुटीं

विज्ञापन





फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है।

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-चार औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।