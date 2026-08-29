बेरोजगारी से हारा इंजीनियर: फ्लैट में लगाई फांसी, नौकरी छूटने से था परेशान, दूसरी जगह नहीं मिल रहा था काम
आदित्य वर्ल्ड सिटी में 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास चौहान ने शनिवार रात आत्महत्या कर ली। नौकरी छूटने और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मामले की जांच जारी है।
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यूपी के गाजियाबाद जिले के वेव सिटी क्षेत्रांतर्गत आदित्य वर्ल्ड सिटी के फ्लैट में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शनिवार रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन देर रात उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण को भेजा। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
वेव सिटी क्षेत्रांतर्गत आदित्य वर्ल्ड सिटी स्थित एपाइंटमेंट टावर के सातवें तल के फ्लैट में शनिवार देर रात एक दुखद हादसा सामने आया है। टावर के फ्लैट नं 701 में रहने वाले 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास चौहान पुत्र चन्द्रभान ने अपने कमरे में गले में फंदा लगाकर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली।
घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि, विकास चौहान नोएडा की एक कंपनी में काम करते थे, कुछ समय पूर्व उनकी नौकरी छूटने के बाद उन्हें दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही थी, लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे थे।
बताया जा रहा है कि इसी मानसिक तनाव और आर्थिक संकट से तंग आकर उन्होंने शनिवार रात करीब 1 बजे यह आत्मघाती कदम उठाया। परिवार में माता-पिता के अलावा उनकी पत्नी और एक 6 वर्षीय बेटा है। एसीपी का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और मृतक के परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का विस्तृत पता लगाया जा सके।