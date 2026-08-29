बेरोजगारी से हारा इंजीनियर: फ्लैट में लगाई फांसी, नौकरी छूटने से था परेशान, दूसरी जगह नहीं मिल रहा था काम

बताया जा रहा है कि इसी मानसिक तनाव और आर्थिक संकट से तंग आकर उन्होंने शनिवार रात करीब 1 बजे यह आत्मघाती कदम उठाया। परिवार में माता-पिता के अलावा उनकी पत्नी और एक 6 वर्षीय बेटा है। एसीपी का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और मृतक के परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का विस्तृत पता लगाया जा सके।