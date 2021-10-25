Ghaziabad News: जीडीए की 10 संपत्तियों की हुई नीलामी, 105 करोड़ मिलेगा राजस्व

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त संपत्तियों की सोमवार को हिंदी भवन में नीलामी की गई। 10 संपत्तियों की नीलामी से प्राधिकरण को लगभग 105.65 करोड़ (एक सौ पांच करोड़ पेंसठ लाख रुपये) का राजस्व प्राप्त होगा।जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नीलामी में इंदिरापुरम विस्तार योजना का 01 आवासीय भूखंड, ज्ञानखंड-3 में एक दुकान व एक आवासीय भूखंड, ज्ञानखंड-2 में एक आवासीय भूखंड, कोयल एनक्लेव में एक ग्रुप हाउसिंग व एक प्राइमरी स्कूल भूखंड, वैशाली सेक्टर-3 में एक सामुदायिक केंद्र का भूखंड, यूपी बॉर्डर (चिकम्बरपुर) योजना में दो दुकान भूखंड और ब्रज विहार योजना में एक निर्मित सामुदायिक केंद्र शामिल रहे।विकास परियोजनाओं को मिलेगी वित्तीय मजबूतीजीडीए सचिव विवेक मिश्र ने बताया कि नीलामी से प्राप्त होने वाला लगभग 105.65 करोड़ का राजस्व गाजियाबाद के सुनियोजित एवं संतुलित शहरी विकास को और गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार प्राप्त वित्तीय संसाधनों से सड़क, आधारभूत संरचना, नागरिक सुविधाओं, आवासीय योजनाओं व अन्य विकास कार्यों को गति देने में सहायता मिलेगी।